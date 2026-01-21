Turismo capixaba registra o melhor novembro da história

O setor registrou o maior desempenho para o mês desde 2011. O crescimento na movimentação foi de 4,7% na comparação com novembro de 2024, impulsionado pela alta no transporte aéreo e retomada gradual das viagens rodoviárias

O turismo segue em destaque no Espírito Santo. Mesmo após um outubro histórico, novembro confirmou a força da atividade capixaba ao registrar o melhor desempenho já observado para o mês em toda a série histórica do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), iniciada em 2011, consolidando-se também como o terceiro melhor mês de 2025. O resultado mostra a consistência do crescimento ao longo do ano passado e projeta um cenário favorável para a temporada de verão.

Em novembro, o volume de atividades turísticas no estado apresentou crescimento interanual de 4,7% na comparação com o mesmo mês de 2024, além de alta acumulada de 4,6% no ano. Na comparação mensal, houve retração de 1,5% em relação a outubro, movimento considerado natural diante da base elevada deixada pelo mês anterior, que registrou o maior nível de atividade turística desde janeiro de 2014. As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do Iatur, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, o desempenho confirma uma tendência estrutural de expansão do turismo capixaba. “Mesmo com o ajuste mensal esperado após um outubro excepcional, novembro mostrou que o turismo no Espírito Santo segue em trajetória positiva, com crescimento interanual consistente e acima de 4% pelo terceiro mês consecutivo”, afirma. Para ele, o resultado explica por que novembro se consolidou como um dos melhores meses do ano e o melhor novembro da série histórica.

O bom desempenho fica ainda mais evidente quando se observa o comportamento do setor ao longo do segundo semestre. Entre setembro e novembro, juntamente com fevereiro, concentram-se os períodos de maior movimentação turística em 2025, sinalizando um segundo semestre mais aquecido e menos dependente de picos isolados. “Esse padrão indica um turismo mais distribuído ao longo do ano, menos concentrado e com maior previsibilidade para o comércio e os serviços”, destacou Spalenza.

Um dos principais vetores desse crescimento foi o transporte aéreo. Em novembro, 154.537 passageiros desembarcaram no Aeroporto de Vitória, número 15,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. Esse foi o quinto mês consecutivo em que o aeroporto superou a marca de 150 mil desembarques, patamar que não havia sido alcançado em nenhum mês do ano anterior. No acumulado de janeiro a novembro, o total chegou a 1.575.309 passageiros, alta de 14,2%, o equivalente a quase 200 mil viajantes a mais.

“O avanço do transporte aéreo mostra que o Espírito Santo está mais presente na rota dos viajantes, seja para lazer, negócios ou eventos. Esse movimento tem efeito direto sobre hotéis, restaurantes, comércio e toda a cadeia do turismo”, explicou Spalenza.

No transporte rodoviário, os números também trouxeram sinais relevantes. Em novembro, foram vendidas 111.128 passagens de ônibus intermunicipais e interestaduais com destino a municípios capixabas, o terceiro maior volume mensal de 2025. Pela primeira vez no ano, o resultado superou o observado no mesmo mês de 2024, com crescimento de 1,4%. “Esse dado é simbólico porque indica uma recuperação gradual das viagens rodoviárias, especialmente no turismo doméstico e regional”, observou o coordenador.

O transporte fretado, modalidade ligada a excursões, passeios, eventos e turismo de grupos, também apresentou desempenho positivo. Em novembro, 49.377 passageiros utilizaram esse tipo de transporte, crescimento de 5,6% em relação ao mesmo mês de 2024 e o maior volume registrado em 2025. No acumulado do ano, a movimentação segue estável, com leve alta de 0,3%, o que reforça a importância desse modal para a integração regional e o acesso aos destinos turísticos do estado.

Para Spalenza, o conjunto dos dados ajuda a compreender por que novembro se destacou tanto. “O melhor novembro da história não é fruto de um único fator, mas da combinação entre aumento do fluxo aéreo, retomada das viagens rodoviárias e um calendário de consumo e planejamento de viagens que inclui eventos como a Black Friday, que estimula a compra antecipada de passagens e pacotes turísticos”, concluiu.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, está disponível no site portaldocomercio-es.com.br.

