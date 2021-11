Turismo | RuralTurES 2021 acontece até amanhã (28) em Venda Nova do Imigrante

today27 de novembro de 2021 remove_red_eye49

A Secretaria Estadual de Turismo (Setur) participa da Feira Estadual de Turismo Rural (RuralTurES 2021), que acontece até amanhã (28), em Venda Nova do Imigrante, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”. No espaço da Setur, o visitante tem acesso às informações turísticas, além de produtos e artesanato produzidos nas regiões turísticas capixabas.

“O turismo rural é um ativo turístico de nosso Estado representado por produtos feitos artesanalmente em todas as regiões capixabas. A vivência rural e a experiência de participar da produção de biscoitos e geleias, por exemplo, em meio a cenários naturais, próximo ao verde e longe da agitação dos grandes centros, são uma tendência e principalmente neste período. E o Espírito Santo é destaque nessas atividades”, destacou a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

O RuralTurES 2021 conta com estandes dos municípios que compõem a região turística Montanhas Capixabas e vai ter Praça Gastronômica com 12 cervejarias artesanais, “Espaço Café”, propriedade sustentável modelo, “Prosa de Negócios” e estande institucional do Senac/ES. São 65 expositores, além de mini fazendinha, “Cozinha Show”, ciclismo virtual, “Rancho do Tropeiro”, passeios de mula, “Túnel de Sensações”, apresentações musicais, danças folclóricas, “Tombo da Polenta” e produção ao vivo de açúcar mascavo e pé de moleque.



A Feira Estadual de Turismo Rural é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, com a correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Secretaria de Turismo (SeturES), Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures) e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, além do apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), serviços nacionais de aprendizagem Rural (Senar-ES) e Comercial (Senac-ES) e patrocínio do Sicoob.



com informações da Assessoria de Imprensa da RuralTurES