Turismo no Espírito Santo alcança o melhor terceiro trimestre dos últimos 11 anos

today21 de novembro de 2025 remove_red_eye120

Estado foi o 2º que mais cresceu em atividades turísticas no país em setembro e conquistou seu maior patamar deste ano, com alta de 3,4%. Já no acumulado de 2025, a movimentação subiu 4,5%

O turismo capixaba vive um dos momentos mais vibrantes da última década. Setembro não apenas colocou o Espírito Santo como o segundo estado que mais cresceu em atividades turísticas no Brasil (atrás apenas do Pará), mas também marcou o melhor resultado do ano, com alta de 3,4%. No acumulado de 2025, a movimentação turística já registra expansão de 4,5%.

Os dados impressionam não só pelo desempenho mensal, mas também pelo recorte histórico: foi o melhor mês de setembro desde 2014 e o segundo maior volume da série iniciada em 2011. O avanço impulsionou o estado a registrar ainda o melhor terceiro trimestre dos últimos 11 anos, superando inclusive o resultado de 2024 em 1,2%. O desempenho confirma o avanço consistente do setor e indica a posição do estado como um destino cada vez mais desejado.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base na pesquisa do Índice de Atividades Turísticas (Iatur), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, os números revelam um movimento sólido e contínuo.

“O crescimento de 3,4% em setembro demonstra a capacidade do Espírito Santo de manter atratividade turística mesmo fora das temporadas tradicionais”. Ele destacou ainda que o resultado histórico do trimestre demonstra a diversificação do produto turístico capixaba e evidencia um ambiente favorável para o setor no último trimestre do ano.

A força do turismo aparece também nos deslocamentos. O Aeroporto de Vitória registrou, em setembro, seu maior volume de desembarques em 2025, com 157.040 passageiros, alta de 19,3% na comparação interanual. Foi o terceiro mês consecutivo em que o terminal superou a marca dos 150 mil desembarques. Entre janeiro e setembro, mais de 1,25 milhão de passageiros chegaram ao estado por via aérea, um crescimento expressivo de 13,3% frente ao ano anterior.

No transporte rodoviário, o movimento de ônibus fretados intermunicipais e interestaduais, mais diretamente vinculado ao turismo por atender passeios, excursões e eventos, também avançou: foram 45.282 passageiros em setembro, alta de 6,1% na comparação com o mesmo mês de 2024.

Já o transporte regular rodoviário está em queda, com todos os meses do ano vendendo menos passagens do que em 2024, o que revela uma mudança na preferência dos viajantes. A Pesquisa de Identificação do Perfil do Turista no Inverno, realizada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur-ES), reforça esse movimento: 21,9% dos visitantes vieram de avião, enquanto 14,2% utilizaram ônibus de linha. O dado aponta para a importância da infraestrutura aérea para atrair turistas de estados mais distantes. Porém, como grande parte dos visitantes do Espírito Santo é proveniente de estados vizinhos, o transporte rodoviário mantém papel estratégico na acessibilidade e integração regional do turismo capixaba.

De acordo com André Spalenza, devido aos resultados que superam marcas históricas e a um ambiente cada vez mais estruturado, o Espírito Santo aponta para um fim de ano movimentado e um 2026 ainda mais promissor para o turismo.

Inteligência dos dados

Especialistas destacam ainda a importância da inteligência de dados para a evolução do setor. Aline Lopes, gerente do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), afirma que a entidade promove uma conexão entre o Sistema CNC, Fecomércio, Sesc e Senac para impulsionar o movimento Vai Turismo, projeto nacional que valoriza, apoia e impulsiona o setor.

“Por meio do Painel de Inteligência, o movimento reúne e divulga os principais indicadores do setor, formando uma base sólida para a tomada de decisão tanto do poder público quanto dos empresários. Trabalhamos com indicadores confiáveis para orientar decisões que fortalecem o turismo nos estados”.

Já Enzo Arns, CEO da Arns Inteligência Empresarial, reforçou que o movimento parte de uma ideia clara: enxergar o turismo como um gerador de desenvolvimento socioeconômico. “Não apenas como lazer, mas como um vetor que cria empregos, renda e transforma regiões”.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, está disponível no site: portaldocomercio-es.com.br.

foto Envato