Turismo: setor já chega a R$ 5 milhões em contratação em financiamentos no Bandes

today14 de agosto de 2020 remove_red_eye46

A ampliação da forma de contratação de garantias disponibilizada aos empresários pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) tem oportunizado o acesso ao crédito para o trade turístico capixaba. Em menos de dois meses após o anúncio do uso do Fundo de Aval Bandes como garantia aos recursos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), foram 35 projetos de financiamento solicitados junto ao banco capixaba, com valor total de R$ 5,6 milhões em contratação.

A linha Fungetur é direcionada à cadeia produtiva do turismo, para empreendimentos de diferentes segmentos de atuação, incluindo bares, lanchonetes, cafés e empresas do ramo de hospedagem, além de outros empreendimentos que tenham ligação com o segmento. Pelo Fungetur, os empresários podem ter acesso ao crédito com carência e prazo de pagamento de até 60 meses, sem condicionantes específicos, como manter folha de pagamento, por exemplo.

Para acessar os recursos, basta que a empresa tenha um cadastro no Ministério do Turismo, o Cadastur. O banco capixaba é uma das instituições financeiras que opera a linha no Espírito Santo e poderá financiar até R$ 50 milhões nos próximos meses pelo Fundo para empreendimentos do segmento, em todos os municípios do Estado.

O diretor-presidente do Bandes, Maurício Cézar Duque, enfatiza que o banco atua em constante diálogo para as necessidades dos negócios, adequando os produtos e serviços oferecidos de acordo ao cenário apresentado. “O setor turístico é um dos mais afetados economicamente pela pandemia do Coronavírus (Covid-19) e trazemos uma alternativa neste momento para que essas empresas possam manter sua capacidade financeira até que a atividade econômica se estabilize”, pontuou.

Para fazer a proposta de financiamento, o interessado deve acessar o site do Bandes. Além dos recursos ligados ao Ministério do Turismo, o Bandes atua com recursos próprios do banco junto ao setor, possibilitando a ampliação do crédito para o empresariado.

Ampliação de garantias ao crédito contratado

O Fundo de Aval Bandes é um mecanismo garantidor à contratação de operações de crédito para financiamento junto às instituições financeiras, criado pelo Governo do Estado como uma das ações econômicas de enfrentamento à pandemia. O Fundo, gerido pelo Bandes, tem o objetivo de prestar garantia, total ou parcial, aos empresários que não apresentem outras formas de garantia. O Fundo de Aval atua como avalista do empreendedor do setor turístico que mais precisa contar com os recursos neste momento.

Quem pode contratar?

O Fungetur é destinado a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, cuja receita operacional bruta anual não ultrapasse o teto definido no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, de até R$ 4,8 milhões.

O empresário pode solicitar a garantia do Fundo de Aval para financiamentos que correspondam a até 15% da receita pelo empreendimento no último exercício, com valor máximo limitado a 10% do valor de referência do Estatuto do Fundo, ou seja, projetos de financiamento com valor máximo de até R$ 480 mil podem ser garantidos.

Os financiamentos podem ser pleiteados por empresas de hospedagem, agências de turismo, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, centros de convenções, parques aquáticos, prestadoras de serviços de infraestrutura para eventos, restaurantes, cafeterias, bares, entre outros serviços, com cadastro no Ministério do Turismo (Cadastur).

Como solicitar o financiamento

O empresário tem à disposição atendimento remoto personalizado da equipe do Bandes por meio do link www.bandes.com.br/emergencial ou pelo e-mail: emergencial@bandes.com.br. Para enviar a proposta de financiamento, acesse o site, baixe o roteiro para preenchimento e envie para o e-mail emergencial@bandes.com.br. Os interessados devem preparar a documentação solicitada e enviá-la, completa, junto com a proposta (apenas uma por CNPJ) de financiamento.

Condições operacionais

– Fungetur Giro;

– Taxa de juros: 5% ao ano + INPC

– Valor máximo financiável: conforme capacidade de pagamento da empresa;

– Carência: até 12 meses;

– Prazo de pagamento: até 60 meses;

– Para se cadastrar no Cadastur, veja aqui: https://bit.ly/2N8YiLC

Leia passo a passo sobre como se cadastrar aqui: https://setur.es.gov.br/cadastur

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br

Bandes Atende: 0800 283 4202

App disponível para Android e iOS