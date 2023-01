‘UM FILHO’: drama estreia dia 02 de fevereiro nos cinemas de todo o Brasil

O filme UM FILHO (The Son) acompanha o drama familiar de Peter (Hugh Jackman), que tem sua vida virada de cabeça para baixo na tentativa de se conectar com o filho, um adolescente depressivo. Do renomado escritor e diretor Florian Zeller (“Meu Pai”), UM FILHO chegará aos cinemas de todo o Brasil em 2 de fevereiro com distribuição da Diamond Films.

Drama que rendeu indicação de Melhor Ator para Hugh Jackman no Globo de Ouro® 2023, UM FILHO conta ainda com Laura Dern, Anthony Hopkins e Vanessa Kirby no elenco. O longa tem roteiro adaptado da peça de Zeller e Christopher Hampton.

Em UM FILHO, anos após o divórcio de seus pais, Nicholas (Zen McGranth) sente que não pode mais viver com a mãe, Kate (Laura Dern), e vai morar com seu pai, sua nova parceira Beth (Vanessa Kirby) e o bebê do casal. Enquanto faz malabarismos com o trabalho, o bebê e uma oferta de emprego dos sonhos, Peter se esforça para cuidar de Nicholas como gostaria que seu próprio pai, interpretado por Anthony Hopkins, tivesse cuidado dele. Ao buscar o passado para corrigir seus erros, ele enfrentará desafios para se conectar com o filho.