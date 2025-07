Único aluno de escola pública na Olimpíada Europeia de Física recebe homenagem de Gandini

8 de julho de 2025

Estudante do Ifes Vitória, Patrick Avelar, conquistou a medalha de prata na Bulgária e recebeu homenagem na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, entregou um Voto de Congratulação ao estudante Patrick Avelar Santos Silva, 18 anos, do Ifes de Vitória, pela conquista da medalha de prata na Olimpíada Europeia de Física (EuPho), realizada na Bulgária entre os dias 13 e 17 de junho.

Patrick foi o único a representar o Estado e também o único aluno de escola pública a integrar a equipe brasileira na competição, que reuniu cerca de 200 estudantes de 40 países. Ele é aluno do 4º ano do curso técnico em Eletrotécnica do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vitória, e mora em Vila Velha.

Durante a reunião do dia 7 de julho da Comissão de Educação, Gandini fez questão de destacar o empenho do estudante e o papel fundamental da família e dos professores.

“Patrick é um exemplo do potencial dos nossos jovens e da importância da educação pública de qualidade. Minha homenagem também vai aos pais, Danilo e Denisa, ao professor orientador Judismar Tadeu Guaitolini Júnior e ao Ifes pela dedicação e apoio”, afirmou o parlamentar.

Gandini fez questão de prestar homenagem ao estudante do Ifes Patrick Avelar durante reunião da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa: “Que seu exemplo motive outros alunos a acreditarem em seus sonhos”.

A olimpíada incluiu provas teóricas e experimentais, com alto grau de dificuldade. Patrick se preparou de forma autônoma, estudando diariamente e fazendo simulações de provas nos fins de semana. Ele ressaltou que, apesar das dificuldades, o resultado mostra que é possível vencer, mesmo vindo de uma escola pública.

“Espero que, com o meu resultado, mais alunos do Espírito Santo participem dessas competições. Acredito que isso pode abrir portas para oportunidades no Brasil e no exterior”, disse o estudante.

Gandini reforçou a importância de investir em educação, ciência e inovação. “Patrick não é apenas uma medalha: ele é inspiração para uma nova geração de jovens apaixonados pela ciência. Que seu exemplo motive outros estudantes a acreditarem em seus sonhos”, finalizou o deputado.

fotos Wilbert Suave