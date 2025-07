ÚNICO DO SUDESTE: Espírito Santo é finalista do Prêmio Excelência em Competitividade

3 de julho de 2025

O Espírito Santo foi reconhecido como semifinalista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Com mais de 333 políticas públicas avaliadas em todo o País, o Programa GERAR – Geração de Energias Renováveis foi selecionado como uma das seis melhores práticas públicas do Brasil, sendo o único representante da Região Sudeste na categoria “Destaque Boas Práticas”.

A iniciativa posiciona o Espírito Santo como referência nacional em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento estratégico, com ações voltadas à ampliação do acesso à energia limpa, incentivos à economia verde e estímulo à produção de hidrogênio verde, por meio de instrumentos regulatórios, incentivos tributários, pesquisa e financiamentos.

“O GERAR é uma política pública transversal, articulada entre diferentes áreas de governo. Baseia-se em boas práticas internacionais, alinhadas às diretrizes da IRENA, e inovou ao incorporar um eixo próprio de desenvolvimento regional. São seis eixos estratégicos: regulação, incentivos tributários, pesquisa e desenvolvimento, acesso à rede, financiamentos e desenvolvimento regional”, afirmou a subsecretária de Estado de Competitividade, Rachel Freixo.

Ela destacou a importância da atuação institucional articulada e da liderança do Governo do Estado. “Essa conquista só foi possível graças à liderança visionária do governador Renato Casagrande, ao compromisso do vice-governador Ricardo Ferraço e à condução firme e inspiradora do secretário de Desenvolvimento, Sérgio Vidigal. Eles nos estimulam a construir políticas públicas com impacto real na sociedade, sempre pautadas pela sustentabilidade, pela inovação e pelo uso qualificado da técnica e das evidências. Também é fruto do trabalho integrado e comprometido de inúmeras equipes e servidores públicos que acreditam no poder transformador de uma gestão pública colaborativa e orientada por resultados.”

“O Espírito Santo mostra que é possível liderar a transição energética com responsabilidade, inovação e impacto real no território. Essa é a força de uma política pública bem desenhada, com base em evidências, foco em resultados e articulação institucional. Ter esse reconhecimento no mesmo ano em que o Brasil sedia a COP 30 é simbólico. O GERAR mostra, de forma concreta, que os estados também têm condições de impulsionar o setor privado, por meio dos incentivos certos, rumo a uma economia mais justa, competitiva e verde”, completou Rachel Freixo.

Sobre o prêmio

O Prêmio Excelência em Competitividade é promovido anualmente pelo CLP e reconhece políticas públicas com forte impacto nos indicadores de competitividade dos estados brasileiros. O resultado final será divulgado em setembro, durante o lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, em São Paulo.

Desde 2015, o prêmio valoriza iniciativas inovadoras, estruturantes e mensuráveis, que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico, a eficiência governamental e o fortalecimento institucional no País.