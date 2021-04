URGENTE | Família de Marataízes pede doação de sangue para tratamento contra leucemia

Uma família de Marataízes está passando por uma verdadeira ‘provação’ em busca de doadores de sangue. Lucas Lopes de Souza, de apenas 35 anos, encontra-se em tratamento contra leucemia, que é um câncer dos tecidos formadores de sangue.

Ele luta contra a doença e precisa com urgência de doação de sangue. Há quase um mês internado, a família não perde a esperança e iniciou uma campanha nas redes sociais. Os doadores podem ter qualquer tipo sanguíneo e devem fazer agendamento no HEMOES, que fica ao lado do Hospital Santa Rita, em Vitória, na Av. Mal. Campos, 1579 – Santa Cecília.

Seu irmão, Leilo Lopes de Souza, pede encarecidamente a todos que AJUDEM, pois a família está sofrendo demais com essa situação. Quem puder ajudar deve se dirigir ao HEMOES e informar que a doação é direcionada ao LUCAS LOPES DE SOUZA, o tipo de leucemia que acomete Lucas é a mileóide aguda.

Se você não puder doar, compartilhe essa notícia. Pois alguém do seu circulo de amizade poderá fazer esse ato de solidariedade!

Fonte Portal Maratimba