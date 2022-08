Uso do Vale-Feira em Marataízes será por cartão magnético

A Prefeitura de Marataízes, por meio de parceria entre as secretarias municipais de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT), de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento (SEMAG), e de Pesca e Aquicultura (SEMPA), está trocando o sistema atual do Programa Vale-Feira, fornecido por meio de tickets de papel, para um sistema moderno de cartões magnéticos.

O sistema está sendo fornecido pela empresa AttiveCard, contratada via processo licitatório. O novo sistema foi apresentado nesta terça-feira, 16 de agosto, pelo gerente-administrativo da empresa, Altair Cirilo, aos secretários Erimar Lesqueves (SEMASHT) e Luciano Sansão Teixeira (SEMAG E SEMPA).

Ainda haverá reunião com os feirantes municipais beneficiários do programa Vale-Feira, para apresentação do novo sistema por cartões magnéticos. A AttiveCard dará treinamento preliminar aos feirantes para operação das máquinas na Feira Livre da Agricultura Familiar, com ênfase na adoção tecnológica e aprimoramento dos tickets utilizado no Município. O novo sistema terá maior segurança e facilidade de administração por parte da Prefeitura e de uso tanto pelos beneficiários quanto feirantes.

Atualmente, o Vale-Feira atende 920 pessoas em Marataízes e 17 feirantes participaram do programa, que integra a iniciativa da Economia Solidária no Município.