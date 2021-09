Vacina contra gripe disponível para a população de Anchieta

A secretaria de Saúde de Anchieta está vacinando a população maior de 06 meses de idade contra Influenza. Quem ainda não recebeu o imunizante deve procurar a unidade de saúde do bairro.

A Sala de Vacina Central (auditório do ESF 3, ao lado do PA) também está fazendo a aplicação da vacina de Influenza toda segunda-feira, no horário das 8 às 11h e das 12 às 15h.

No ato da vacinação é necessário levar o cartão de vacina e um documento pessoal. As unidades irão seguir critérios para evitar a aglomeração de pessoas.

A Influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e D. O vírus A está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias. A vacina disponibilizada na rede pública garante proteção contra os vírus Influenza A H1N1 e H3N2, e Influenza B.

Covid-19

Caso tenha recebido a vacina contra a covid-19, é necessário aguardar um intervalo de 15 dias para se vacinar. O prazo também vale no caso de ter recebido a dose contra Influenza, e se tiver chegado a vez de se vacinar contra a covid-19.