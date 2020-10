Vacinação antirrábica acontecendo em Anchieta

A Secretaria de Saúde de Anchieta está vacinando cães e gatos contra a raiva animal. A imunização antirrábica acontece na sede da Vigilância Ambiental, no bairro Jardim das Oliveiras e por meio de uma equipe que percorre o município. A campanha segue até 19 de novembro.

Os interessados devem levar seu animal até a Vigilância Ambiental – Centro de Controle de Zoonoses, que fica localizado no prédio onde funcionava o Caps. O horário de vacinação é das 7h às 16h, todas as quartas-feiras e aos sábados das 7h às 12h.

De acordo com o coordenador da Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, o médico veterinário Bruno Rediguieri, a campanha também está acontecendo para atender todas as comunidades do município. Um calendário foi montado para atender bairros da sede e do interior.

Informações: (28) 3536-3885 | Centro de Controle de Zoonoses.