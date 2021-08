Trailer | YouTube lança 2ª temporada de “Whindersson – Próxima Parada”

Estreia hoje, 30/08, no YouTube, a segunda temporada da série documental “Whindersson – Próxima Parada”, que acompanha o dono do segundo maior canal do país em mais uma aventura, desta vez por destinos brasileiros. Nessa nova temporada da série, Whindersson reúne amigos e, juntos, eles embarcam em um motorhome rumo a uma jornada para se reconectar com o Brasil e celebrar comediantes da nova cena do humor nacional, em diferentes lugares do país. Pelo caminho, ele é recebido por celebridades locais, como a cantora paraense Joelma e a influenciadora maranhense Thaynara OG.

A nova temporada da série tem oito episódios, que vão ao ar semanalmente, sempre às segundas-feiras, 18h, no canal do Whindersson no YouTube. Na aventura pelo Brasil, que durou dois meses e seguiu todos os protocolos de segurança em relação à COVID-19, o humorista e seus amigos degustam pratos típicos, aprendem sobre a cultura dos lugares e reforçam seus laços de amizade em cenários de tirar o fôlego em oito estados brasileiros: Pará, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Piauí.

No primeiro episódio da segunda temporada, Whindersson é recebido em Belém, no Pará, pela cantora Joelma, que o leva para comer comidas típicas, como o açaí paraense, e para dançar o carimbó. Na sequência, Whindersson e seus amigos visitam as paisagens de Alter do Chão, onde têm como guia o comediante Murilo Couto.

“Whindersson – Próxima Parada” faz parte do YouTube Originals, uma iniciativa que traz para o público da plataforma conteúdos originais e de qualidade com grandes personalidades do YouTube. A primeira temporada da série, que estreou em 2019, acompanhou Whindersson em sua turnê de stand-up pelo mundo. A série já foi vista mais de 36,7 milhões de vezes.