Venda Nova conhecerá sua nova Miss nesta sexta-feira (02)

today2 de junho de 2023 remove_red_eye77

Chegou a hora de revelar ao público a Miss Venda Nova 2023! Amanhã (02), às 19h30, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, nove candidatas irão disputar o cobiçado título em um evento com entrada gratuita.

Com o tema “Mulheres Reais São Incríveis“, a noite promete ser uma celebração das mulheres da comunidade. Na abertura do evento, um desfile especial com mulheres locais que serão homenageadas. Além disso, durante a apuração dos votos, a cantora Vanessa Nali irá se apresentar ao vivo.

Logo em seguida, acontecerá o aguardado desfile das nove candidatas ao título. São elas: Ariani Lacerda, Eduarda Fabre Spadeto, Maria Clara da Silva Leite, Maria Eduarda Ebani Tidisco, Nicolly Soares Filgueiras, Quele Ferreira Rangel, Raiza Ester Nobre Galvão, Suiane Reinaldo Sossai e Thamiris Correia Rissi. Elas irão se apresentar em três momentos distintos: trajes de moda, trajes de banho e, para finalizar com chave de ouro, o traje de gala.

O tema “Mulheres Reais São Incríveis” busca trazer à tona uma reflexão sobre a condição da mulher na sociedade moderna. O objetivo é enaltecer mulheres reais que desempenham múltiplos papéis em suas vidas, seja como profissionais, estudantes, mães, cuidadoras, empreendedoras, entre outros. Essas mulheres incríveis buscam ser a melhor versão de si mesmas, mesmo enfrentando desafios, e se mantêm belas no dia a dia.

Uma novidade desta edição é que, diferentemente do regulamento anterior, foram aceitas inscrições de candidatas casadas, divorciadas ou com filhos. Essa mudança reflete um novo parâmetro seguido por concursos em todo o mundo a partir de 2023, inclusive o prestigiado concurso Miss Universo.

Portanto, não perca essa oportunidade de prestigiar e aplaudir essas mulheres incríveis que representam a beleza, a força e a determinação da nossa comunidade. Venha torcer pela sua favorita e desfrutar de uma noite cheia de encanto e empoderamento feminino. Afinal, “Mulheres Reais São Incríveis” e merecem todo o reconhecimento que podem receber!

Serviço:

Miss Venda Nova 2023

Quando: dia 02 de junho (sexta-feira)- 19h30

Onde: Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi (Vila Betânea)- Venda Nova

*Show na apuração com Vanessa Nali

**Entrada gratuita

foto Wanda Ferrera/divulgação