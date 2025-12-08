“Verão da Lata”: Igor Jansen revive história real que parou o litoral brasileiro nos anos 80

Ator se consolida na nova geração e atua ao lado de Samantha Schmütz e Babu Santana em longa baseado em fatos reais

Consolidando-se como um dos nomes mais promissores de sua geração, Igor Jansen não para. Após o sucesso popular interpretando Aldenor na novela “No Rancho Fundo”, da TV Globo, o ator amplia sua presença no cenário audiovisual com um papel de destaque no longa-metragem “Verão da Lata”, que já está em fase de gravações.

Demonstrando que sua veia artística vai além da interpretação, o ator aproveitou o intervalo entre a novela e o cinema para mergulhar nos palcos. Recentemente, Igor esteve no Nordeste, onde atuou e assinou a produção da peça “Ópera em Cordel”. O projeto foi tão bem recebido que já existem planos de rodar o Brasil com o espetáculo no próximo ano.

Agora, de volta aos sets de filmagem, o novo projeto marca um momento de maturidade na carreira de Igor. Desta vez, ele integra um roteiro assinado por Renato Fagundes, Davi Mattos e Santiago Dellape (que também dirige), focado no inusitado verão de 88, quando centenas de latas de maconha surgiram no litoral do sudeste.

“Esse caso ficou muito famoso no Brasil, mas tem toda uma geração nova que não sabe o que aconteceu por aqui décadas atrás. A equipe toda é de primeira e estou muito empolgado em fazer parte desse projeto”, comenta o ator sobre o desafio.

No filme, Igor compõe o elenco principal e divide a tela com grandes nomes como, Samantha Schmütz, Babu Santana, Ademara Barros, Alane Dias, Gabriel Corrêa e Polly Marinho. A trama promete misturar humor, ação e contexto histórico para revisitar o episódio que ganhou as manchetes de todos os jornais do país.

“Tenho certeza que esse filme é geracional, quem viveu naquela época vai reviver toda essa história e vai levar os filhos para verem o que aconteceu no passado. Esse filme vai impactar e será incrível na vida de várias pessoas”, conta Jansen.

Com previsão de estreia para 2026, “Verão da Lata” promete arrancar risadas do público e firmar, ainda mais, o nome de Igor Jansen como uma das principais forças da dramaturgia brasileira atual.