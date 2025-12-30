Verão em Aracruz terá mais de 30 shows gratuitos em três pontos do litoral
A contagem regressiva para 2026 em Aracruz promete ser em ritmo de festa no Festival Cultural Aracruz Praia e Sol. A partir do dia 31 de dezembro, o município dá início à programação oficial de verão, com shows gratuitos, queima de fogos e atrações musicais distribuídas por três pontos do litoral: Barra do Sahy, Mar Azul e Santa Cruz.
A virada do ano será marcada por apresentações musicais ao longo do dia e um espetáculo de luzes à meia-noite, celebrando a chegada do novo ano. A programação segue até o dia 4 de janeiro, reunindo estilos como pagode, sertanejo, forró, pop, rock e música gospel.
Entre as atrações confirmadas estão Resenha de Pagode, Juninho Freitas, Léo Lima, Agitaê, Samba Mais, Banda Vibe, entre outros artistas que se apresentam ao longo dos dias nos diferentes palcos montados nas praias do município.
No Réveillon, os shows começam ainda à tarde em Barra do Sahy, com dois palcos montados, e seguem à noite também em Santa Cruz e Mar Azul. À meia-noite, a tradicional queima de fogos ilumina o céu em dois pontos do litoral: Barra do Sahy e Santa Cruz, com duração aproximada de 10 minutos.
Nos dias seguintes, a programação continua intensa. Barra do Sahy concentra o maior número de atrações, com apresentações diárias até domingo (4), incluindo shows em trio elétrico. Santa Cruz também recebe programação contínua, enquanto Mar Azul integra o circuito com apresentações no dia 31 e no sábado (3).
Para o presidente da Instância de Governança Regional de Turismo da Região do Verde e das Águas (Adetur), instituição organizadora do evento, Cimá Guizani, o festival nasce com a missão de valorizar a identidade pluriétnica de Aracruz.
“A programação foi construída para celebrar o legado das comunidades indígenas Tupiniquim e Guarani, a tradição do Congo da Vila do Riacho — reconhecida como patrimônio imaterial do Estado — e a marcante influência da imigração italiana de Guaraná. Essa diversidade cultural se reflete não apenas nas apresentações artísticas, mas também na identidade visual do evento, que reúne símbolos como o cocar indígena e a casaca aos elementos naturais de sol e mar”, explica.
Estrutura reforçada
Para garantir segurança e organização durante o período de festas, a Prefeitura de Aracruz montou uma operação integrada envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito, equipes de fiscalização, vigilância sanitária, segurança privada e monitoramento por câmeras.
O reforço na segurança das praias inclui a atuação de guarda-vidas em nove postos de observação ao longo da orla. Na área da saúde, a Unidade de Saúde de Barra do Sahy terá funcionamento ampliado: no dia 31, a partir das 19h; de 1º a 3 de janeiro, com atendimento 24 horas; e no dia 4, até as 19h.
A limpeza urbana também contará com reforço especial, com equipes extras antes e depois da virada do ano, além de coleta intensificada durante toda a temporada de verão. O caminhão coletor terá rota extra na orla, inclusive aos domingos.
Durante o período, algumas regras seguem em vigor para garantir a segurança e a boa convivência: apenas ambulantes licenciados podem atuar na orla; é proibido o uso de garrafas de vidro; carros de som e ruídos acima do permitido não são autorizados; e fogos de artifício com estampido estão proibidos em todo o município.
O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a ADETUR (Instância de Governança Regional de Turismo do Verde e das Águas).
Programação Verão Aracruz
Dia 31/12 (quarta-feira)
Barra do Sahy
Palco Cultural
16h – Dançart Mix
17h – Resenha de Pagode
Palco Principal
20h – Juninho Freitas
22h – Léo Lima
00h – Agitaê
Santa Cruz
20h – Só Resenha
22h – Diego Santana
00h – Akanni
Mar Azul
20h – Adilson e Deosdete
22h – Banda Auê
00h – Erick Cristo
Dia 01/01 (quinta-feira)
Barra do Sahy
Palco Cultural
17h – DJ Walace
Palco Principal
18h – Zé Júnior
20h30 – Paulo Moreno
23h – Michele Freire
Santa Cruz
16h – Trio Capixaba
18h30 – Amarad’zaia
Dia 02/01 (sexta-feira)
Barra do Sahy
Palco Cultural
16h – Dançart Mix
17h – Trio Mar Azul
Palco Principal
18h – Samba Mais
20h30 – Banda Vibe
23h – Léo Mai
Santa Cruz
20h – Rádio Rock SA
22h30 – Paula Casaro
Dia 03/01 (sábado)
Barra do Sahy
Palco Cultural
16h – Dançart Mix
17h – Aos 4 Ventos
Palco Principal
18h – Larissa e Emanuel
20h30 – Rômulo Arantes
23h – Fernanda Pádua
Santa Cruz
18h – Preto Pires
20h – Banda Kaymuam
22h30 – Juliano Couto
Mar Azul
20h – Os Patrões do Forró
23h – Dório e Gabriel
Dia 04/01 (domingo)
Barra do Sahy
15h – Trio Elétrico – Banda Agitus
Santa Cruz
14h – Cia Dançart Mix
15h – Alan Rezende
17h – Banda Astral