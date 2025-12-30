Verão em Aracruz terá mais de 30 shows gratuitos em três pontos do litoral

A contagem regressiva para 2026 em Aracruz promete ser em ritmo de festa no Festival Cultural Aracruz Praia e Sol. A partir do dia 31 de dezembro, o município dá início à programação oficial de verão, com shows gratuitos, queima de fogos e atrações musicais distribuídas por três pontos do litoral: Barra do Sahy, Mar Azul e Santa Cruz.

A virada do ano será marcada por apresentações musicais ao longo do dia e um espetáculo de luzes à meia-noite, celebrando a chegada do novo ano. A programação segue até o dia 4 de janeiro, reunindo estilos como pagode, sertanejo, forró, pop, rock e música gospel.

Entre as atrações confirmadas estão Resenha de Pagode, Juninho Freitas, Léo Lima, Agitaê, Samba Mais, Banda Vibe, entre outros artistas que se apresentam ao longo dos dias nos diferentes palcos montados nas praias do município.

No Réveillon, os shows começam ainda à tarde em Barra do Sahy, com dois palcos montados, e seguem à noite também em Santa Cruz e Mar Azul. À meia-noite, a tradicional queima de fogos ilumina o céu em dois pontos do litoral: Barra do Sahy e Santa Cruz, com duração aproximada de 10 minutos.

Nos dias seguintes, a programação continua intensa. Barra do Sahy concentra o maior número de atrações, com apresentações diárias até domingo (4), incluindo shows em trio elétrico. Santa Cruz também recebe programação contínua, enquanto Mar Azul integra o circuito com apresentações no dia 31 e no sábado (3).

Para o presidente da Instância de Governança Regional de Turismo da Região do Verde e das Águas (Adetur), instituição organizadora do evento, Cimá Guizani, o festival nasce com a missão de valorizar a identidade pluriétnica de Aracruz.

“A programação foi construída para celebrar o legado das comunidades indígenas Tupiniquim e Guarani, a tradição do Congo da Vila do Riacho — reconhecida como patrimônio imaterial do Estado — e a marcante influência da imigração italiana de Guaraná. Essa diversidade cultural se reflete não apenas nas apresentações artísticas, mas também na identidade visual do evento, que reúne símbolos como o cocar indígena e a casaca aos elementos naturais de sol e mar”, explica.

Estrutura reforçada

Para garantir segurança e organização durante o período de festas, a Prefeitura de Aracruz montou uma operação integrada envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito, equipes de fiscalização, vigilância sanitária, segurança privada e monitoramento por câmeras.

O reforço na segurança das praias inclui a atuação de guarda-vidas em nove postos de observação ao longo da orla. Na área da saúde, a Unidade de Saúde de Barra do Sahy terá funcionamento ampliado: no dia 31, a partir das 19h; de 1º a 3 de janeiro, com atendimento 24 horas; e no dia 4, até as 19h.

A limpeza urbana também contará com reforço especial, com equipes extras antes e depois da virada do ano, além de coleta intensificada durante toda a temporada de verão. O caminhão coletor terá rota extra na orla, inclusive aos domingos.

Durante o período, algumas regras seguem em vigor para garantir a segurança e a boa convivência: apenas ambulantes licenciados podem atuar na orla; é proibido o uso de garrafas de vidro; carros de som e ruídos acima do permitido não são autorizados; e fogos de artifício com estampido estão proibidos em todo o município.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a ADETUR (Instância de Governança Regional de Turismo do Verde e das Águas).

Programação Verão Aracruz

Dia 31/12 (quarta-feira)

Barra do Sahy

Palco Cultural

16h – Dançart Mix

17h – Resenha de Pagode

Palco Principal

20h – Juninho Freitas

22h – Léo Lima

00h – Agitaê

Santa Cruz

20h – Só Resenha

22h – Diego Santana

00h – Akanni

Mar Azul

20h – Adilson e Deosdete

22h – Banda Auê

00h – Erick Cristo

Dia 01/01 (quinta-feira)

Barra do Sahy

Palco Cultural

17h – DJ Walace

Palco Principal

18h – Zé Júnior

20h30 – Paulo Moreno

23h – Michele Freire

Santa Cruz

16h – Trio Capixaba

18h30 – Amarad’zaia

Dia 02/01 (sexta-feira)

Barra do Sahy

Palco Cultural

16h – Dançart Mix

17h – Trio Mar Azul

Palco Principal

18h – Samba Mais

20h30 – Banda Vibe

23h – Léo Mai

Santa Cruz

20h – Rádio Rock SA

22h30 – Paula Casaro

Dia 03/01 (sábado)

Barra do Sahy

Palco Cultural

16h – Dançart Mix

17h – Aos 4 Ventos

Palco Principal

18h – Larissa e Emanuel

20h30 – Rômulo Arantes

23h – Fernanda Pádua

Santa Cruz

18h – Preto Pires

20h – Banda Kaymuam

22h30 – Juliano Couto

Mar Azul

20h – Os Patrões do Forró

23h – Dório e Gabriel

Dia 04/01 (domingo)

Barra do Sahy

15h – Trio Elétrico – Banda Agitus

Santa Cruz

14h – Cia Dançart Mix

15h – Alan Rezende

17h – Banda Astral