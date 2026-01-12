Verão Marataízes encanta moradores e visitantes com muita música e alegria

O Verão Marataízes foi marcado por dias de muita alegria, música e celebração, reunindo moradores e visitantes em uma programação especial que movimentou a cidade e reforçou Marataízes como um dos principais destinos do litoral capixaba.

A abertura aconteceu na quinta-feira (08) com o show de Vinicius Fragozo, que deu início à festa e preparou o público para um dos momentos mais aguardados do evento: a apresentação da dupla Bruno & Barreto. Com grandes sucessos, os artistas arrastaram uma multidão e contagiaram o público. Para fechar a noite em clima de animação, o DJ Shrek comandou o som até os últimos momentos.

Na sexta-feira (09) a energia tomou conta da cidade com o show de Fernanda Pádua, que colocou todos para dançar. Logo depois, Glauco Zulo subiu ao palco e manteve o clima de festa, encerrando a noite com muita vibração e interação com o público.

O sábado, dia 10, foi um dos pontos altos da programação, com a passagem do trio elétrico pela orla central, reunindo um grande público. Sob a condução da voz marcante de Nana Nunes, o trio eletrizou a multidão e deixou a orla ainda mais bonita e animada. Após o trio, a festa continuou no palco com as apresentações da Bandaê, Flash Martins e Tropical Brasil, garantindo uma noite de muita música e diversidade de ritmos.

Encerrando a programação, o domingo (11) à tarde, na Barra, foi especial para toda a família, com momentos de lazer, música e descontração ao som de DJ Borges e David Babim, reunindo a comunidade em um ambiente leve e festivo.

O Verão Marataízes reafirma o compromisso da Prefeitura em promover lazer, cultura e entretenimento de qualidade, fortalecendo o turismo, movimentando a economia local e proporcionando momentos de alegria e convivência para a população.