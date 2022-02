Renato Lorencini solicita que Prefeitura de Anchieta custeie valor do transporte universitário

Vereador solicita que estudantes possam receber o valor integral do que lhes é cobrado no contrato de deslocamento para as universidades. Atualmente, o auxílio (de R$ 400 e R$ 200) não cobre o total do valor que deve ser investido em deslocamento pelos alunos que estudam em outros municípios.

Com centenas de jovens matriculados em instituições de ensino técnico e universitário fora do município, o serviço de transporte é peça fundamental na política de capacitação profissional de Anchieta.

A Prefeitura abriu edital para que estudantes, moradores de Anchieta, possam se inscrever para ter direito a um auxílio financeiro no valor de R$ 200 ou R$ 400, a depender da distância da Instituição de Ensino onde estão matriculados.



“Contudo, o valor pago, estabelecido pela Lei 1209/2017, que já não era suficiente para custeio total do transporte estudantil e está agora regulamentado no Decreto 6.212/2022, está defasado em comparação à elevação dos custos do setor de transporte dos últimos anos, tendo em vista que é o mesmo valor instituído em janeiro de 2020. Só os combustíveis tiveram um aumento de mais de 60% neste período”, pontua o vereador.



Por isso, o parlamentar encaminhou à Prefeitura indicação para que haja reajuste, justificando que há orçamento disponível para que o valor integral seja repassado aos estudantes. “No fim do ano passado, uma emenda, de minha autoria, ao Orçamento Municipal foi aprovada, com acréscimo de mais de R$ 460 mil para serem investidos para custeio do transporte universitário. Precisamos aumentar o repasse, pois, muitas vezes, os estudantes não possuem condições financeiras de complementar a diferença do valor” justifica Lorencini.



