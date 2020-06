Vereador Tássio pede ajuda para instalação de refinaria em Anchieta

Em sessão ordinária realizada de forma virtual, o vereador Tássio Brunoro fez Indicação ao Secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo, Marcos Kneip Navarro e ao subsecretário de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Gabriel Feitosa, para que articulem junto ao Município de Anchieta a implantação da refinaria e fábrica de lubrificantes e asfalto na cidade.

O Governo do Estado, via Secretaria Estadual de Desenvolvimento, noticiou na última semana a assinatura de um memorando de entendimento junto às empresas EnPe Oil Group para a implantação de uma refinaria e uma fábrica de lubrificantes e asfalto no Espírito Santo.



Conforme informações repercutidas na imprensa estadual, o local de implantação ainda será definido no Estado, com previsão de início da construção para o ano de 2022 e investimento na ordem de R$ 2 bilhões, (https://www.agazeta.com.br/es/economia/empresas-querem-instalar-refinaria-de-petroleo-e-fabrica-de-asfalto-no-es-0520).

Considerando as características logísticas e econômicas, Anchieta se mostra um lugar adequado para receber investimentos e empreendimentos tais como o ora anunciado. É de público conhecimento que questões como a área de abrangência da SUDENE, por exemplo, tem mobilizado os investimentos públicos e privados para o Norte do Estado.

“Desta feita e, diante da oportunidade posta, solicito a este importante órgão o apoio para que Anchieta seja incluído nas negociações com as referidas empresas e tenha a oportunidade de atualizar questões legislativas ou outras necessárias à atração deste importante investimento que irá se efetivar no Estado”.

Tal medida favorecerá a geração de emprego e renda para a cidade e também para toda esta região, carente de investimentos de grande porte privados ou estatais.



“Importante destacar que, Anchieta já possui qualidades que a põe com alto grau de competitividade, tanto que, importantes plantas estão instaladas no município. Entretanto, reiteramos que, com a oportunidade de ser inserida no processo de definição do local a serem instalados os empreendimentos, mais condições poderão ser criadas”, afirmou o vereador.