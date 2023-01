Vestidos e saídas de artesã da Serra são sucesso em Miami

Com a ajuda da prefeitura da Serra, uma empreendedora se formalizou e vai expandir a conexão entre Feu Rosa e Miami, nos Estados Unidos. Fernanda Ferreira Corrêa, do bairro Feu Rosa, produz vestidos, saias e saídas de praia em crochê, peças que inclusive foram selecionadas para integrar uma coleção no exterior.

Em busca de aumentar a produção e se formalizar, a empreendedora recorreu ao Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa, onde fez a abertura do MEI (Microempreendedor Individual) e ainda recebeu orientação sobre linhas de crédito, capacitações e outras vantagens.

“Pretendo ampliar o meu projeto e a minha loja, pois o crochê está crescendo muito no mercado da moda. Com o MEI, poderei comprar mais material e obter descontos, ampliando minha loja e as parcerias com outras lojas”, explica Fernanda.

A empreendedora de 36 anos vive e trabalha em Feu Rosa, bairro onde nasceu e cresceu. Seguindo os passos de outro morador do bairro, o confeiteiro Deivisson Ribeiro, Fernanda já teve uma das suas criações nas mãos da apresentadora Ana Maria Braga, que foi presenteada com uma das suas peças de crochê.

Os objetivos, agora, são aumentar o negócio e voar, literalmente, rumo a Miami. “Fui selecionada para fazer parte de uma produção de coleção de verão de uma loja em Miami. Na época, fiz algumas peças a partir de projetos que elas me passavam. Eu produzia as peças piloto. Fiz um modelo de vestido para elas produzirem e também as peças para vendas”, explica a empreendedora.

No Ciampe, Fernanda foi atendida pela servidora Ana Carolina Costa, que deu todas as orientações e executou os trâmites para abertura do MEI.

“Cada atendimento nos promove uma grata surpresa aqui no Ciampe. Fernanda conheceu uma pessoa da nossa equipe na praia de Manguinhos, onde recebeu informações sobre formalização e foi encaminhada ao Espaço do Empreendedor. Descobrimos que ela tinha desistido de se formalizar, mas com as devidas orientações, Fernanda já saiu daqui formalizada e informada sobre capacitações e crédito. É essa diferença que buscamos fazer na vida de cada empreendedor serrano”, destaca Ana Carolina.

Serviço

Empreendedores ou pessoas que pretendem empreender podem entrar em contato com o Ciampe, localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, em Portal de Jacaraípe. Os telefones de contato são (27) 3252-2981 e (27) 3252-7237.

O espaço oferece os seguintes serviços:

– Abertura do MEI;

– Emissão de boletos;

– Baixa do MEI;

– Acesso ao Microcrédito;

– Orientações para negócios;

– Orientações para realizar os serviços de forma online, entre outros.