Ricardo Ferraço confirma investimento de R$ 12,7 milhões em Boa Esperança

today9 de setembro de 2025 remove_red_eye59

O Governo do Estado segue investindo na melhoria da infraestrutura escolar e urbana em todo o Espírito Santo. Na última sexta-feira (05), o vice-governador Ricardo Ferraço esteve no município de Boa Esperança para autorizar o início da construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Vila Fernandes” e da urbanização do Córrego Boa Esperança, no bairro Boa Vista. O investimento total é de R$ 12,7 milhões e o anúncio fez parte das comemorações dos 61 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

“Esse é mais um investimento do Governo mais municipalista do Brasil, que tem parceria firme com as nossas cidades. Estamos realizando o maior investimento de todos os tempos, com obras e entregas em todos os 78 municípios do Espírito Santo. Melhorando a qualidade de vida e impactando positivamente no dia a dia do cidadão e aqui em Boa Esperança não seria diferente”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

Com investimento de R$ 4,7 milhões e recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), a nova escola em Boa Esperança será uma unidade de Tempo Integral, construída no bairro Vila Fernandes, com capacidade para 300 alunos do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano.

“Essa será a primeira escola do município dedicada exclusivamente a essa etapa de ensino, um marco histórico para Boa Esperança, oferecendo um espaço moderno e profissionais especializados para garantir o melhor atendimento a cada estudante. É com muita alegria e agradecimento que confirmamos mais essa parceria com o Governo do Estado”, comemorou o prefeito Cláudio Boa Fruta.

Serão investidos mais R$ 8 milhões nas obras de urbanização da região do Córrego Boa Esperança. As melhorias vão reduzir os riscos de alagamentos e desastres ambientais, melhorar a mobilidade urbana, acessibilidade e a segurança nas imediações.

Estiveram presentes os deputados estaduais Adilson Espíndula, Alexandre Xambinho, Dr. Bruno Rezende, Fabrício Gandini, Mazinho dos Anjos, Raquel Lessa e Vandinho Leite; o secretário-chefe da Casa Civil, Junior Abreu; o diretor geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas; além de vereadores e lideranças do município.

foto Léo Júnior/Vice-Governadoria