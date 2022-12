VÍDEO | Confira como foi a primeira noite da 9ª Festa do Atum e do Dourado em Itapemirim

A solenidade oficial de abertura da 9ª Festa do Atum e do Dourado foi um misto de nostalgia, emoção e realização. Após cerca de 10 anos, o município voltou a realizar o evento, que reúne pescadores e seus familiares. Esta é a única época do ano em que todos os pescadores estão na cidade, e por este motivo o evento não poderia ser realizado em melhor data.

No telão, centenas de fotos contavam um pouquinho da rotina do pescador em alto mar, e no palco, com a presença de autoridades do município e representantes do Governo do Estado, o prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, realizou a entrega do Píer Móvel de 100 metros para os pescadores, e de 15 freezers para as marisqueiras. Ambos doação do governo estadual.

A noite foi marcada ainda pela degustação de um super peixe de 65 quilos, assado na brasa, e saboreado gratuitamente para o público presente, e dois super shows. Primeiro a banda Altitude, tocando as melhores do pop rock gospel, e o encerramento foi ao som de muito louvor e adoração, com a banda Primeiro Passo.

A festa do atum e dourado continua até quinta-feira, dia 29.

Confira a programação completa AQUI