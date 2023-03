VÍDEO | Serginho Meneguelli: “é um festival, uma farra com o dinheiro público”, sobre a Marcha dos Prefeitos

O deputado estadual Serginho Meneguelli participou online da sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo neste último dia 29, e fez duras críticas aos prefeitos que participam da 24ª Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios que acontece em Brasília/DF de 27 a 30 de março.

O encontro, realizado pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM – reuniu mais de 3 mil prefeitos e cerca de 10.500 pessoas dentre prefeitos, vereadores e convidados.

Em uma de suas falas, o parlamentar disse: “procure saber em sua cidade se o seu prefeito viajou, quem ele levou, quanto custou essa viagem. É uma farra feita com o dinheiro público. Uma vez quando eu fui prefeito, vi um prefeito que levou mulher, levou duas filhas e todos estavam sendo pago. Um órgão competente poderia verificar quanto foi gasto no Espírito Santo juntando todos os prefeitos, secretários, vereadores e assessores que estão lá em Brasília com o nosso dinheiro com a desculpa de que estão participando da marcha e buscando benefícios para o nosso município”, disse Meneguelli.