Videomonitoramento ajuda no combate ao crime em Marataízes

today30 de agosto de 2021 remove_red_eye59

Ao longo deste ano, 34 pessoas foram presas em Marataízes por diversos crimes e infrações, como homicídio, tráfico de drogas, roubo e agressão à mulher com a ajuda das câmeras de videomonitoramento espalhadas pela cidade.



O balanço das ocorrências, no total de 44, foi divulgado pela Prefeitura de Marataízes e são referentes ao período de 1º de janeiro a 23 de agosto. Das prisões, 17 foram por furtos e cinco por roubos. As câmeras também ajudaram a prender quatro pessoas por tentativa de homicídio e latrocínio.



Com a ajuda dos equipamentos, as equipes de segurança do município conseguiram recuperar oito veículos com registros de furto ou roubo, além de duas armas de fogo apreendidas. Uma das prisões foi de um homem de 38 anos suspeito de participação de pelo menos seis assaltos a agências dos Correios no ES. Ele foi abordado e preso pela Guarda Municipal no dia 15 de agosto.



Confira o balanço

• 1 preso por homicídio;

• 3 presos por tentativa de homicídio;

• 1 preso por tentativa de latrocínio;

• 1 preso por tráfico de drogas;

• 2 detidos por embriaguez;

• 1 detido por dano;

• 17 presos por furto;

• 5 presos por roubo;

• 1 preso por agressão a mulher (Lei Maria da Penha);

• 2 detidos com mandado de prisão;

• 8 veículos furtados/roubados recuperados, sendo uma moto recuperada no último final de semana;

• 2 armas de fogo apreendidas com apoio da PM.