VÍDEOS | Lancha com passageiros naufraga e deixa mortos e desaparecidos em Belém

today8 de setembro de 2022 remove_red_eye154

Uma lancha com passageiros, incluindo idosos e crianças, naufragou na manhã desta quinta-feira, 08, por volta de 9:30h, próximo a praia da Saudade, na Ilha de Cotijuba, em Belém (PA).

A embarcação ia do porto de Camará, na cidade de Cachoeira do Arari, arquipélago de Marajó, com destino a Belém.

Corpos de passageiros foram levados pelo mar até uma das praias da ilha e retirados da água por moradores.

Durante uma coletiva, o Governo do Estado do Pará informou que a embarcação transportava 82 pessoas e 63 foram resgatadas com vida. E ainda, que 11 pessoas morreram e 8 estão desaparecidas.

A empresa responsável pela embarcação não tinha autorização para transporte intermunicipal e saiu de um porto clandestino.

Vídeos

Nas redes sociais, vídeos mostram relatos de passageiros da lancha contando que a embarcação afundou totalmente.

“A hélice parou no meio da baía [do Marajó] e o comandante alertou para ninguém se desesperar, mas a lancha começou a afundar do nada e as pessoas começaram a pular a lancha. Tinha muito idoso e criança na lancha”, contou um sobrevivente.