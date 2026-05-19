Vila Velha abre inscrições para palestra sobre turismo

today19 de maio de 2026 remove_red_eye101

Reconhecido pelo Ministério do Turismo como “Município Turístico”, Vila Velha passa por uma grande revolução no setor de turismo e já se consolidou com destaque entre os principais destinos classificados na categoria máxima do Mapa do Turismo Brasileiro.



Por essa razão, o empreendedor canela-verde que atua na área precisa aprender a aproveitar cada vez mais as oportunidades que estão surgindo na cidade, usando o turismo como alavanca para aumentar o faturamento dos seus negócios.



Pensando nisso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Vila do Empreendedor, firmou parceria com o Sebrae para promover, na “Semana do MEI” – que acontece em todo o Brasil –, uma palestra gratuita sobre o tema “Oportunidades no setor de turismo”.



O evento será realizado no próximo dia 26 de maio, das 14 às 16 horas, no auditório da Agência Sebrae Vila Velha, localizada na Rua Henrique Moscoso, 822, Praia da Costa. Para participar, os interessados devem se inscrever, acessando o seguinte link: https://forms.gle/T72XsBioaMfDWwHP7 ou Clicando Aqui.



Para Everaldo Colodetti, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, o protagonismo canela-verde nos cenários turísticos estadual e nacional, além de evidenciar a força e a boa organização do setor, também impacta positivamente na capacidade, do município, de atrair visitantes não só no verão, mas ao longo do ano inteiro.



“O turismo é amplamente chamado de ‘indústria sem chaminé’. Não por acaso. As atividades turísticas fomentam o desenvolvimento social e econômico; a atração de investimentos; a geração de emprego e renda – sobretudo no setor de serviços, como hotelaria, gastronomia, comércio e lazer –; a arrecadação tributária; o empreendedorismo e a valorização da cultura, do patrimônio histórico e da identidade local. Também estimula a preservação ambiental, a melhoria da infraestrutura urbana e o aumento da qualidade de vida”, afirmou Colodetti.



Segundo o secretário, os resultados positivos das ações implementadas nos últimos cinco anos, pela gestão do prefeito Arnaldinho Borgo – com base em um planejamento estratégico e participativo entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade local – geraram um aumento meteórico no potencial turístico de Vila Velha.



“Na atual gestão, o município conquistou credenciais históricas na área do turismo. Tornou-se o 2º destino turístico mais procurado do Brasil, no site de viagens ‘Booking.com’, e o mais procurado do Espírito Santo, na plataforma ‘Airbnb’. Vila Velha também foi classificada pelo Ministério do Turismo como a 6ª cidade turística mais inteligente do Brasil e o único DTI (Destino Turístico Inteligente) do Espírito Santo. Além disso, é a 46ª melhor cidade do Brasil para se viver (entre as 100 maiores do país) e a 19ª em infraestrutura. Por tudo isso, estamos atraindo a preferência de um número cada vez maior de visitantes de todo o Brasil”, ressaltou Everaldo Colodetti.



Serviço

Semana do MEI

Evento: palestra gratuita sobre o tema “Oportunidades no setor de turismo

Data: 26 de maio

Horário: das 14:00 às 16:00

Local: Agência do Sebrae Vila Velha – Rua Henrique Moscoso, 822 – Praia da Costa

Inscrições: https://forms.gle/T72XsBioaMfDWwHP7 ou Clicando Aqui.

foto Adessandro Reis