Volkswagen do Brasil inicia importações pelos portos do Espírito Santo

A Volkswagen do Brasil é mais uma gigante do setor automotivo a utilizar a infraestrutura portuária do Espírito Santo para importar veículos ao mercado brasileiro. A primeira operação foi realizada na segunda-feira (31), pelo Porto de Vila Velha, com o desembarque de 32 unidades do SUVW Taos vindas da unidade Volkswagen de General Pacheco, na Argentina. O próximo desembarque está previsto para maio, também do modelo Taos.

“A vinda de uma grande empresa como a Volkswagen do Brasil, que passa a fazer suas importações pelo nosso Espírito Santo, é fruto da capacidade empreendedora, da vocação, da nossa infraestrutura portuária e da expertise que nós desenvolvemos para o comércio exterior. Temos um bom ambiente de negócios, com regras claras, segurança jurídica e previsibilidade. Um conjunto de instrumentos consolidados de um governo organizado à disposição do mercado, que traz muita competitividade à operação capixaba”, afirmou o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, que acompanhou o desembarque dos veículos.

Ele prosseguiu: “Esse cenário é muito bem avaliado pelo setor empreendedor e empresarial. Aliando isso à estrutura portuária, à eficiência também dos portos secos, que fazem a distribuição desses veículos para todo o Brasil, e à qualidade da mão de obra do trabalhador capixaba, impulsionamos a importação de veículos, atividade que cresce e continua se expandindo.”

Em 2024, a Volkswagen do Brasil importou 33.597 unidades, que representam crescimento de 22% em relação ao volume importado em 2023 (27.530). A Argentina é o principal parceiro e representou 86% das importações da Volkswagen do Brasil em 2024, com o SUVW Taos (21.594 unidades) e a picape Amarok (7.386), ambos fabricados em General Pacheco. Os demais modelos importados vieram de Puebla, no México: o sedã Jetta (2.633) e o SUVW Tiguan Allpace (1.984).

“A Volkswagen do Brasil é a maior fabricante de automóveis do País, com mais de 25,8 milhões de unidades produzidas. Além do volume fabricado localmente, as importações também são estratégicas para os negócios da marca, contribuindo para que o nosso portfólio seja o mais completo do mercado. O início das operações no Porto de Vitória (ES) é motivo de muito orgulho para a Volkswagen, que amplia sua estratégia logística no País para atender os VW Lovers com ainda mais agilidade e eficiência. Vitória será a porta de entrada de modelos importantes, incluindo volumes do Novo Jetta GLI, produzido no México, que chegará em 2025 ao mercado brasileiro como um dos lançamentos fundamentais da nova ofensiva de 16 lançamentos até 2028”, disse o diretor de Logística da Volkswagen na Região SAM (América do Sul), Fábio Freccia.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Sergio Vidigal, destacou a relevância do desembarque destes veículos. “A chegada deles pelo Espírito Santo é um reconhecimento da nossa infraestrutura e eficiência logística, o que abre portas para novas operações, fortalece a economia capixaba e gera empregos diretos e indiretos no setor portuário e de transportes”, comentou.

“O início das importações da Volkswagen do Brasil pelo Porto de Vitória representa um importante avanço nas operações da marca pela costa brasileira, consolidando um modelo logístico ainda mais eficiente e sustentável. Com a ampliação estratégica das operações portuárias, a Volkswagen aumenta sua capacidade de distribuição, impulsionando o desenvolvimento regional e fortalecendo sua presença no mercado nacional”, declarou o supervisor de Logística da Volkswagen do Brasil, Ricardo Trindade.

Além disso, a chegada dos veículos pelo Espírito Santo traz impactos positivos à estratégia logística nacional da marca, reduzindo a necessidade de longos trajetos terrestres para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia.

“Em um país do tamanho do Brasil, com dimensões continentais, a questão logística é fundamental para qualquer empresa e ter parceiros em Estados estratégicos, como o Espírito Santo, é muito importante à medida em que há uma descentralização das operações da Volkswagen no Brasil em termos de distribuição de veículos. A nova operação beneficia todos os players: o Estado e a economia local, a Volkswagen e os nossos clientes”, afirma Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor executivo de Relações Governamentais da Volkswagen do Brasil.

A Volkswagen do Brasil também atua nos Portos de Santos-SP (exportação), Paranaguá-PR (importação e exportação) e Suape-PE (importação). No Porto de Paranaguá, por exemplo, o Grupo Volkswagen é responsável pela operação de um terminal. Em 2024, a Volkswagen movimentou 46.126 veículos, somando exportação e importação, no porto paranaense. Esse volume representou 43,79% das operações de veículos do porto no ano.

Espírito Santo lidera importações no Brasil

Desde o início dos anos 1990 o Espírito Santo se destaca na importação de veículos e, atualmente, é o maior importador de veículos do Brasil. Em 2024 a movimentação apresentou um crescimento recorde com a chegada dos eletrificados vindos da China. Somente em fevereiro de 2025, a chinesa BYD desembarcou 5.524 carros elétricos e híbridos em Portocel, em Aracruz.

com informações da Volkswagen do Brasil

fotos Léo Júnior Governo/ES