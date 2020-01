Volta às aulas com novidades em Anchieta

today30 de janeiro de 2020 remove_red_eye37

As aulas em Anchieta irão iniciar na próxima terça-feira, dia 04, com novidades. Mas durante todo o mês de janeiro a Secretaria Municipal de Educação (Seme) vem realizando diversas ações para preparar os profissionais e as escolas a fim de receberem os mais de seis mil alunos. As instituições de ensino foram abastecidas com livros e novas mesas e cadeiras para os alunos, além da instalação de ventiladores, laboratórios de informática e móveis nas escolas de ensino fundamental.

Doze escolas estão passando por obras de reforma. Em algumas, as intervenções incluem a quadra poliesportiva. Mas, mesmo em obras, não haverá transtornos para os alunos. Tudo foi planejado para não interromper nenhum dia letivo.

Esta semana as despensas das escolas foram abastecidas com produtos de qualidade, a fim de oferecer uma ótima alimentação aos alunos. Diretores, professores e motoristas do transporte escolar receberam novas informações e fizeram, junto à Seme, um alinhamento das ações e projetos planejados para este ano letivo.

De acordo com a titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, todas as 41 unidades escolares estão preparadas para iniciar o ano letivo. “A casa está arrumada. O transporte irá funcionar, os motoristas foram capacitados, a merenda já foi entregue, assim como os demais materiais”, descreveu.

O prefeito Fabrício Petri recentemente visitou algumas unidades e observou os desafios previstos para 2020, sobretudo quanto a garantia da aprendizagem dos alunos e a interação com as comunidades. “Parabenizo todos os profissionais da educação, que com muita dedicação fizeram um ótimo trabalho no ano passado. Para 2020 acredito que iremos avançar ainda mais, mas temos desafios para serem vencidos”, disse.

Conforme Balbino, a Seme também adquiriu novos materiais para as escolas e kits escolares para os alunos de famílias com necessidade financeira especial. “Diversos materiais didáticos foram entregues às unidades e adquirimos kits para alunos cujas famílias carecem de apoio social”, disse.

Segundo a Seme, até o final do ano os professores irão participar de diversas capacitações e será oferecido curso de gestores para diretores e outros servidores da educação.

Jornada pedagógica

Na próxima segunda (03), durante todo o dia professores e pedagogos das escolas municipais irão participar de um encontro com palestra. O evento irá acontecer no ginásio da Vila Olímpica.

Escolas em reforma

A Prefeitura de Anchieta iniciou em dezembro obras de reforma em 12 escolas do município. Para isso serão investidos cerca de R$ 2,7 milhões. As unidades irão ganhar diversas melhorias. Já outras unidades irão receber serviços de manutenção.

Escolas que estão sendo reformadas:

– EMEIEF Córrego da Prata (Córrego da Prata)

– EMPSG Amarílis Fernandes Garcia (sede)

– CMEI Jocelina Nogueira (sede)

– Patrícia Roffes (Nova Esperança – sede)

– EMEB Dulcineia Silva Lyrio Rupff (Ponta dos Castelhanos)

– EMEB Alcides Ceccon (Castelhanos)

– EMEIEF Elson Garcia (Ubu)

– EMEIEF Professora Genelice dos Reis Ramos Hermes (Recanto do Sol)

– EMEB Novo Horizonte (Novo Horizonte – sede)

– EMEF Manoel de Paula Serrão (Iriri)

– EMEB Duas Barras/Olivânia (Duas Barras)

– EMEB Mariana da Purificação Simões (Belo Horizonte)

Escolas que estão recebendo manutenção e pintura: Tia Marlene Petri, Goembê, Centro Cultural (Terezinha Godoy), Maria Luiza Flores, Parati, Ady Lírio, São Mateus, Itaperoroma Baixa, Esmeralda Moraca, Padre Anchieta.