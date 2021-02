Volta às aulas| Profissionais da Educação serão testados para Covid-19

Iniciou hoje (18) a testagem para detecção da Covid-19 em todos os profissionais da educação de Anchieta. Conforme a Secretaria de Saúde, cerca de 1.500 profissionais irão passar pelo procedimento, dentre eles, professores, pedagogos, auxiliares de serviços básicos, administrativos, merendeiras, auxiliares de biblioteca, entre outros.

O objetivo é proporcionar aos profissionais da educação e aos estudantes uma volta às aulas com segurança e garantindo aos pais e responsáveis um retorno tranquilo. A testagem será realizada até o dia 26 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria de Educação, o profissional que tiver o resultado positivo para a Covid-19 será conduzido para a unidade de triagem da Vila Olímpica, onde receberá toda a atenção e demais procedimentos necessários. Todos os profissionais diagnosticados positivos serão temporariamente afastados, assinando o termo de isolamento, recebendo atestado médico e devendo cumprir a quarentena.

Retorno das aulas seguindo todos os protocolos sanitários

O retorno das aulas na rede municipal de Anchieta irá ocorrer no dia 1º de março. A decisão foi tomada cumprindo os protocolos sanitários e de biossegurança, de acordo com o mapa de risco do Estado. O formato será híbrido, com aulas on-line e presenciais e os pais poderão escolher, desde que os alunos cumpram as obrigações escolares. A ferramenta utilizada para o ensino remoto será a Google for education.

“Estamos planejando um retorno com sistema híbrido, com uma parte dos alunos na escola e outra parte estudando de forma remota”, adianta o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

De acordo com a secretaria de Educação, para as aulas presenciais as salas de aulas serão ocupadas com 50% das vagas disponíveis e os alunos irão alternar a vinda na escola. Já o recesso de julho, previsto no calendário escolar, foi antecipado para fevereiro, dessa forma, os dias letivos de 2021 não serão prejudicados.