Volume de atividades turísticas capixabas bate recorde e é o maior da última década

today23 de dezembro de 2025 remove_red_eye76

Outubro foi o mês com maior movimentação desde janeiro de 2014. Além disso, o Espírito Santo é o 2º que mais cresceu no país, com alta de 3,6% na comparação com setembro e de 5,3% frente a outubro de 2024

O turismo capixaba entrou para a história. Em outubro, mês tradicionalmente considerado fora da alta temporada, o Espírito Santo registrou o maior volume de atividades turísticas da última década, superando todos os resultados desde janeiro de 2014 e alcançando um novo patamar para o setor. O desempenho confirma uma mudança estrutural no calendário turístico estadual e reforça o papel do turismo como vetor de dinamismo econômico.

Em outubro, o volume de atividades turísticas no Espírito Santo cresceu 3,6% em relação a setembro. Com esse resultado, o estado registrou, pelo segundo mês consecutivo, a segunda maior expansão entre as 17 unidades federativas analisadas pelo Índice de Atividades Turísticas (Iatur), ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, que apresentou alta de 4,5%. No cenário nacional, o crescimento foi mais moderado, com variação positiva de 0,8% no mês.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do Iatur, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com outubro de 2024, o turismo capixaba avançou 5,3%, sendo o segundo mês consecutivo de crescimento após o período de estabilidade ou retração observado entre junho e agosto. O resultado é ainda mais relevante porque o segundo semestre de 2024 já havia registrado forte expansão, elevando a base de comparação. Mesmo assim, o Espírito Santo manteve trajetória positiva e, no acumulado de 2025, soma alta de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Outubro de 2025 foi um marco para o turismo capixaba. O estado não apenas cresceu de forma consistente, como atingiu o maior volume de atividades desde 2014, mostrando que o turismo deixou de ser concentrado apenas nos meses clássicos de alta temporada”, avaliou André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES.

Spalenza lembrou que os três primeiros trimestres do ano apresentaram desempenho superior ao de 2024, e o início do quarto trimestre amplia as expectativas para a temporada de verão. “Outubro se confirma como um mês estratégico para o turismo capixaba, ao combinar alta movimentação, diversificação de público e menor concorrência com outros destinos. Esse comportamento fortalece o bom momento vivido pelo turismo no Espírito Santo”, declarou.

Parte desse desempenho está associada a fatores específicos do mês, como o Dia das Crianças, que impulsiona viagens em família, além da chamada Semana do Saco Cheio, feriado prolongado em Minas Gerais. “O turista mineiro é o principal público externo do Espírito Santo, e outubro reúne condições ideais: feriados, clima favorável e menor concorrência com outros destinos”, explicou Spalenza.

Os dados de mobilidade corroboram esse cenário. O Aeroporto de Vitória ultrapassou 160 mil desembarques em outubro, alcançando 164.183 passageiros, o maior volume registrado no ano e um crescimento de 20,8% em relação a outubro de 2024. Já o transporte rodoviário também apresentou desempenho expressivo: outubro foi o mês com maior número de passagens de ônibus vendidas em 2025, com 130.904 bilhetes comercializados.

“O avanço simultâneo do transporte aéreo e rodoviário indica uma expansão real do fluxo de visitantes, tanto de outros estados quanto do turismo interno. Isso amplia o impacto positivo sobre hospedagem, alimentação, comércio e serviços”, destacou o coordenador do Observatório do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, está disponível no site portaldocomercio-es.com.br.

foto Envato