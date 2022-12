OPERAÇÃO DA PF | Deputados já estão usando tornozeleira eletrônica

today15 de dezembro de 2022 remove_red_eye66

Alvos de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (15) durante operação deflagrada pela Polícia Federal, os deputados estaduais Carlos Von (DC) e Capitão Assumção (PL) já estão usando tornozeleiras eletrônicas por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

A Polícia Federal confirmou que entre as medidas cautelares está a “medida cautelar diversa da prisão”.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, os equipamentos foram instalados nos parlamentares na tarde de hoje (15).

Além dos deputados, também estão entre os presos o jornalista Jackson Vieira Rangel, que tem um portal no sul do estado e o futuro presidente da Câmara de Vitória, vereador Armando Fontoura (Podemos).

A equipe do vereador Armandinho enviou uma nota para a imprensa dizendo que: “Causa espanto o envolvimento do vereador numa operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e relacionada à investigação sobre atos antidemocráticos contra o resultado das eleições. O vereador não frequentou nenhuma manifestação antidemocrática, não incentivou a realização delas, tampouco as patrocinou. A própria imprensa nunca registrou nenhum tipo de ato semelhante. O vereador não compreende porque suas opiniões, de cunho conservador e liberal, sejam motivo para uma operação que fere a liberdade de expressão – sobretudo enquanto representante da população no parlamento municipal. Agora se coloca à disposição da Justiça para esclarecer todos os fatos. Sua defesa técnica vai tomar todas as medidas jurídicas cabíveis”.

No Estado foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão.

Operação

A operação, que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, está cumprindo mais de 100 mandados de busca e apreensão em seis estados contra suspeitos de organizarem atos antidemocráticos. Também há ordens de quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas.